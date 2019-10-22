Twitter начнет бороться с фейками и распространяющими их СМИ

Об изменении в политике сервиса микроблогов компания сообщила в собственной социальной сети вечером 21 октября. В первую очередь ужесточение коснется информации о безопасности людей, а также СМИ, которым придется расплачиваться за недостоверность информации.

We’re always updating our rules based on how online behaviors change. We're working on a new policy to address synthetic and manipulated media on Twitter – but first we want to hear from you. — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 21, 2019









«Мы всегда обновляем наши правила в связи с тем, как меняется поведение [пользователей] в онлайн-мире, – говорится в сообщении Twitter – Мы работаем над новой политикой по противодействию СМИ в Twitter, целью которых является фабрикация новостей и манипулирование».







В первую очередь бороться будут с распространением сфабрикованных новостей, которые используется для манипулирования обществом. А также со СМИ, которые публикуют материалы, «вызывающие серьезную обеспокоенность или значительно искажающие первоначальный смысл или цель [сообщения], а также описывающие события, которые не имели места в действительности».

Но самое большое внимание сервис обещает уделить распространению данных, которые «могут угрожать безопасности людей, а также привести к причинению физического вреда».