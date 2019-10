Twitter начнет бороться с фейками и распространяющими их СМИ

Об изменении в политике сервиса микроблогов компания сообщила в собственной социальной сети вечером 21 октября. В первую очередь ужесточение коснется информации о безопасности людей, а также СМИ, которым придется расплачиваться за недостоверность информации.

We’re always updating our rules based on how online behaviors change. We're working on a new policy to address synthetic and manipulated media on Twitter – but first we want to hear from you.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 21, 2019