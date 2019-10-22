Ограничитель высоты в Кудрово не смог удержать бетономешалку в рамках приличий

Пока мост глупости на Софийской улице «отдыхает», новости делают его коллеги. За последние дни отметились балка в Кудрово и железнодорожный путепровод в Металлострое.

Ограничитель высоты транспорта около ТЦ «Мега Дыбенко» в очередной раз оказался сброшен на землю вечером 21 октября – его зацепила бетономешалка, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Этот весовой отбойник, вошедший в составленный «Фонтанкой» список «собратьев моста глупости», призван избавить дорогу от грузового транспорта и регулярно получает повреждения: крупные машины не только сносят балку, но и выворачивают опоры.

Железнодорожный мост в Металлострое, неподалёку от станции «Ижоры», не часто попадает в ленту новостей, но тот факт, что на нём не поленились установить примерно такое же предупреждение, как на Софийской, говорит о наличии проблемы. Под ним грузовик не прошёл 18 октября.





Мой сосед не унимается. Мост рядом. Баннер похожий. И улов стабильный! pic.twitter.com/sp9lY63pK9 — Мост глупости (@FoolsBridge) 18 октября 2019 г.

Правда, по словам очевидца, ДТП как такового и не было. «Водитель – парень нормальный, вежливый и спортивный, – рассказывал Александр в сообществе «Вечерний Металлострой» «ВКонтакте». – Действовал предельно аккуратно, без проблем проехал под ограничителем со стороны гаражей и тоннелем, но уперся на выезде. Умные водятлы забили за ним тоннель, но не возмущались, наверно, в лицо оскорбить побоялись. Парень сдал назад, извинился. Весь инцидент занял 2 минуты».

Больше всего ДТП в октябре очевидцы зафиксировали под мостом на Южном шоссе. Сам же мост глупости на Софийской улице, отметив 10-летие, поймал в сентябре две «Газели» и довёл счёт до 172. В целом ДТП под ним стало меньше (всего семь за первое полугодие), в частности после того, как городские власти предприняли ряд мер для снижения аварийности.