Как Алибасов. Петербурженка напоила сына жидкостью для удаления накипи

В Петербурге случилась история, похожая на злоключения Бари Алибасова, который выпил «Крота». Только, в отличие от музыкального продюсера, местная жительница напоила химией своего маленького сына.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), поздним вечером 21 октября в детскую больницу №5 из Коломяг привезли ребенка, которому только исполнился месяц. У малыша диагностировали острое отравление жидкостью для удаления накипи. 41-летняя мать ребенка честно призналась, что по ошибке развела смесь для кормления жидностью для удаления накипи.

Напомним, основатель группы «На-На» попал в больнице после глотка очистителя 4 июня 2019 года. Его окружение заявило, что немолодой Бари сослепу перепутал бутылку «Крота» то ли с йогуртом, то ли с соком. К настоящему моменту он поправился и выставил иск к производителю злополучной жидкости и продавцу. Впрочем, в прессе появлялись предположения об инсценировке отравления.



