Аналитики: Спрос на бензин в России сильно упал

О рекордном падении спроса на топливо пишут 22 октября СМИ со ссылкой на данные представителей исследовательской группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков». За 2019 год это падение составило 1%.

Снижение эксперты связывают с падением реальных доходов россиян за первое полугодие, а не с высокими ценами на топливо, передают РИА «Новости». Автовладельцы, по оценкам аналитиков, переходят на более дешёвый газ, некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт.

По данным опроса ВЦИОМ, опубликованного в сентябре, 47% опрошенных россиян считают, что реже пользоваться автомобилем вынуждают цены на бензин. Следующие факторы – дорогое обслуживание машины, налоги и страхование (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), пробки (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

Лето 2019-го встретило автомобилистов новыми тарифами на топливо. Это произошло на фоне решения правительства не продлевать с нефтяниками соглашение о заморозке стоимости. В июне был подписан закон о корректировке «демпфирующего механизма», направленный на стабилизацию цен на дизельное топливо и бензин. В сентябре Росстат сообщил о повышении цен.



