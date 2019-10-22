Партия премьера в веселеньких носках побеждает на парламентских выборах в Канаде

С небольшим отрывом либеральная партия нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах. Четыре года назад выигрыш был более сокрушительным.

По предварительным данным избиркома страны, которые приводят 22 октября «Ведомости», после подсчета голосов в 316 из 338 избирательных округов партия Трюдо оставила за собой 143 округах. У основного конкурента либералов — Консервативной партии – большинство в 114 округах. На третьем месте с большим отрывом от лидеров Квебекский блок (36 округов), на четвертом месте – Новая демократическая партия (22 округа).

Пока за Либеральную партию отдали голоса 34,9% избирателей, за их конкурентов – 32,8%.

Для того, чтобы сформировать правительство партии необходимо получить поддержку не менее, чем в 170 избирательных округов.





Лидер победившей партии станет премьером Канады. Результаты голосования покажут, сохранит ли за собой пост премьера лидер либералов Трюдо. Его главным конкурентом на выборах выступает лидера Консервативной партии Эндрю Шир.

Трюдо, который после выборов в 2015 году говорил о конструктивном диалоге с Россией, вскоре передумал и стал уверять, что наша страна создает большинство международных проблем. Поэтому, если у харизматичного премьера и остались поклонники, то в основном из-за стиля его поведения — он крайне непосредственный политик, и одежды. Канадский премьер известен своей любовью к разноцветным носкам. Так на форуме в Давосе на нем были зеленые черепа, на встречу со своим кабинетом министров Трюдо надел красные носки с белым кленовым листом, а в Торговой палате США в Вашингтоне на нем были носки с разноцветными черепами и костями.