С женским лицом. Оргкомитет Олимпийских игр в Париже презентовал логотип

Мечтать, участвовать и придумывать, – таким видят смысл олимпийского пламя организаторы соревнований в 2024 году в Париже. Логотипу придали французский шик: ему подарили силуэт лица национального символа – Марианны.

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La m?daille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019





Логотип презентовали в Twitter вечером 21 октября. Эмблема по форме похожа на золотую медаль, в которую одновременно вписан олимпийский огонь и один из символов страны-хозяйки — лица Марианны.

«Пламя приглашает нас мечтать, участвовать и придумывать новые способы организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Оно отражает уникальную энергию Игр […] Своими женскими чертами эмблема Париж 2024 отдает дань уважения женщине, которая является французским национальным символом, известным во всем мире. Она воплощает революционный дух, который пронизывает Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже», – считает председатель координационной комиссии МАК по проведению Олимпийских игр в Париже 2024 года Пьера-Оливье Беккерс-Вьежана.







В сочетании медали, олимпийского огня и Марианны он увидел союз ценности спорта, истории и французский колорит.

Впервые, как пишет znak.com логотип будет одинаковым для Олимпийских и Паралимпийских игр: один с олимпийскими кольцами, другой — с паралимпийскими агитами внизу.