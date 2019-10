С женским лицом. Оргкомитет Олимпийских игр в Париже презентовал логотип

Мечтать, участвовать и придумывать, – таким видят смысл олимпийского пламя организаторы соревнований в 2024 году в Париже. Логотипу придали французский шик: ему подарили силуэт лица национального символа – Марианны.

????

La m?daille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6

— Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019