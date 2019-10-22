Тепло, но ветрено. Петербургское «лето» не хочет сдавать позиции

Теплее, чем вчера будет во вторник 22 октября в северной столице. И даже дождей будет меньше, чем обычно.

Как обещает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода.

Если ночью ветер будет западный, но слабый, то днем ожидается южный, юго-западный лишь местами умеренный. К концу дня специалисты грозят сильными порывами, особенно на побережье Финского залива. По данным МЧС, порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 17 м/с.

Температура воздуха ночью будет не меньше +4...+6 гр., а днем составил +10...+12 гр.





Атмосферное давление будет понижаться.