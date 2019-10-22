Охота в каменных джунглях. На Гренадерском мосту на видео попала лиса

Кадр из видео в vk.com/unreleased_dtp

Дикие животные встречаются не только в лесополосах на окраинах Петербурга. Практически в центре горда, на Гренадерском мосту, соединяющем Выборгскую и Петроградскую стороны, чуть не попала под машину лисица.

Метания животного по проезжей части зафиксировал видеорегистратор автомобилиста, видео появилось 22 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Вчера на Парашютной улице в ДТП погиб кабан, после этого комитет по природопользованию Санкт-Петербурга рассказал о том, что в поисках пищи кабаны способны преодолевать многокилометровые расстояния. До этого комитет предупреждал о повышенной активности лосей – их тоже видят в городской черте. За выходные в центр помощи животным «Велес» поступили две енотовидные собаки и лисица, все после ДТП.