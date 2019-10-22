Ozon хочет сделать из клиентов менеджеров

Не только покупать, но и привлекать новых клиентов. К такой практике хочет склонить постоянных клиентов онлайн-ритейлер Ozon. Эксперты поладают, что это позволит увеличить объем покупок, но только в рамках прежней аудитории.

Программу, которая позволяющую клиентам Ozon зарабатывать баллы за привлечение новых пользователей и увеличение повторных заказов, запустил сайт. Об этом 22 октября пишет «Коммерсант».

Чтобы стать «менеджером» клиенту необходимо сделать покупки на 2500 руб. ежемесячно, после чего он получит «уникальный реферальный промокод». А за каждого склоненного к покупкам – баллы, которыми мужно будет оплачивать от 25 до 100% дальнейших заказов.

Похожий проект запустила сеть «Вконтакте» совместно с AliExpress. Третьим, судя по всему, будет «Яндекс.Маркет». Однако система , напоминающая сетевой маркетинг не увеличит аудиторию, а заставит в лучшем случае раскошелиться старую, уверены опрошенные изданием эксперты.



