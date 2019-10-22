Почти 50% российских семей денег хватает только на еду и одежду

Процент российских семей, у которых нет возможности приобретать технику, мебель и другие предметы длительного пользования растет два квартала подряд. Об этом 22 октября сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание отмечает, что рост этой категории граждан произошел на фоне улучшения жизни самых бедных россиян, которым средств хватает только на питание. Эта цифра снизилась до 14,1%

При этом количество россиян, признавших, что их доходов хвататет только на покупку продуктов и одежды, составляет 49, 6% и остается самой многочисленной. Чаще всего речь идет о семьях, состоящих из неработающих пенсионеров (58,8%), многодетных семей (56,1%) и неполных семей (53,9%).

Больше всего семей с таким доходом живет в Ингушетии (78,8%) и Чувашии (70,6%).





При этот статистики подсчитали, что число домохозяйств, члены которых могут позволить себе не только еду, одежду и товары длительного потребления, но и покупку автомобиля, квартиры или дачи также увеличилась в 2019 году с 31,7% в первом квартале до 32,6% во втором.

Это положительная тенденция, утверждают в Росстате: перераспределение происходит за счет сокращения доли наименее обеспеченных групп населения и их перехода в группы с более высокими доходами, объяснили в ведомстве.