NBC: Пентагон разрабатывает планы по быстрому выводу войск США из Афганистана

Пентагон начал составлять планы экстренного вывода всех американских войск из Афганистана на случай, если президент Дональд Трамп удивит военных лидеров, отдав приказ о немедленном выводе войск, как он это сделал в Сирии, заявили NBC три нынешних и бывших чиновника министерства обороны страны.

По словам официальных лиц, планирование действий в чрезвычайных ситуациях продолжается, в том числе, на тот случай, если Трамп прикажет всем войскам США покинуть Афганистан в течение нескольких недель. Однако чиновники предупредили, что это планирование является мерой профилактической, а в настоящее время из Белого дома не последовало никаких указаний на вывод войск США из этой страны.

Один из чиновников назвал это «разумным планированием». Другой назвал нынешние события в Сирии «генеральной репетицией» того, что может произойти в Афганистане.

Официальные лица напомнили, что Трамп давно обещал вывести все американские силы из Афганистана. В последние недели он акцентирует внимание общества и политиков на необходимости прекращения всех иностранных войн США, что подстёгивает Пентагон усилить работу в этом направлении.





Резкий политический сдвиг президента в отношении Сирии также показал, что он готов выполнить свои угрозы вывода войск, хотя его советники были в состоянии отговорить его от таких шагов в прошлом. И это совпадает с повышением внимания к выборам 2020 года. «Меня избрали, чтобы мы вернули наших солдат домой», – заявил Трамп журналистам в понедельник, 21 октября.

В то же время в ходе неожиданного визита в Афганистан 21 октября министра обороны США Марка Эспера спросили, может ли Трамп вывести все американские войска из страны.Т от сравнил ситуацию с Сирией, объяснив, что это очень разные миссии.

«Очень разные ситуации, очень разные противники, если хотите, очень разные уровни приверженности. Очень четкое направление политики в одном», – сказал Эспер. «Все это должно убедить афганских союзников и других, что они не должны неверно истолковывать наши действия в отношении Сирии и применять это к Афганистану».