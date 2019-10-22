Пожар на заводе под Екатеринбургом привел к разливу жидкой меди. Рабочих эвакуировали

Пожар на заводе в Севрдловской области привел к разливу жидкого металла. Рабочих пришлось эвакуировать, об этом сообщает региональный главк МЧС.

Как сообщается, информацию о возгорании спасатели получили в 23.30 по местному времени (21:30 мск). Пламя вспыхнуло в медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

"На площади 10 кв.м. произошел розлив жидкой меди из медеплавильной печи. Из цеха были эвакуированы 50 человек. Пострадавших нет. Работники цеха произвели охлаждение вытекшего сплава меди путем засыпания черновой меди", – сообщают спасатели.

К месту происшествия выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека, задействовать силы МЧС в ликвидации розлива сплава не потребовалось. "В 00.25 с места вызова был дан общий отбой. После ликвидации последствий ЧП цех работает в штатном режиме", – добавляют спасатели.



