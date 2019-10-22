Посольство РФ в Чехии опровергло информацию о якобы разоблаченной в стране «сети ФСБ»

Посольство России в Чехии опровергло сообщения о том, что диппредставительство поддерживало работу действовавшей в стране «сети ФСБ», о раскрытии которой заявляли чешские спецслужбы.

Комментарий Посольства России в Чехии



Появившиеся в чешских СМИ спекуляции о некой «российской агентурной сети», якобы действовавшей в Чехии, и ее связах с Посольством России не имеют ничего общего с действительностью. — Посольство России в Чехии (@AmbRusCz) 21 октября 2019 г.

"Появившиеся в чешских СМИ спекуляции о некой «российской агентурной сети», якобы действовавшей в Чехии, и ее связах с Посольством России не имеют ничего общего с действительностью", – заявили российские дипломаты.

Глава чешской спецслужбы BIS Михаил Коуделка, выступая перед парламентом страны 21 октября, заявил, что в прошлом году была раскрыта созданная ФСБ сеть. Он утверждал, что работу сети поддерживало российское посольство.



