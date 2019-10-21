Генпрокуратура Украины создала структуру по расследованию преступлений времен Евромайдана

В Генеральной прокуратуре Украины создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах, сообщает ведомство.

Оно указывает, что 21 октября Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о том, что в его будут входить три отдела. В то же время в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генеральной прокуратуры Украины ликвидирован управления организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории.

Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время "революции Достоинства", как её называют на Украине, или "Евромайдана", как называют эти события в РФ.

Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года. 18 февраля в ходе столкновения митингующих с правоохранителями погибли более ста человек, в том числе вследствие действий неустановленных снайперов. Завершилась она госпереоротом и бегством из страны экс-президента Украины Виктора Януковича. Считается, что к массовым расстрелам на площади Независимости в Киеве может быть причастен экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий.



