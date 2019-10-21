Facebook удалил "нежелательные" группы аккаунтов из РФ и Ирана

Facebook удалил "нежелательные" группы аккаунтов из РФ и Ирана, соцсеть заявила, что закрыла четыре группы учетных записей, которые участвовали в кампаниях вмешательства в политику в США и других странах мира.

People linked to the Internet Research Agency, the Kremlin-backed troll group indicted by the US for its alleged interference in the 2016 presidential election, are laying the groundwork to do the same in 2020, new information released by Facebook suggests https://t.co/DYNWYZlV1R — CNN (@CNN) 21 октября 2019 г.

Из сообщения самой компании следует, что руководством соцсети были удалены 135 аккаунтов в Facebook, а также 26 страниц, четыре группы и 21 аккаунт в Instagram, созданных в Иране. По данным соцсети, их деятельность была нацелена на США, Северную Африку и Латинскую Америку.

В"се они создали сети учетных записей, чтобы ввести в заблуждение других о том, кем они были и чем занимались. Мы поделились информацией о наших выводах с правоохранительными органами, политиками и отраслевыми партнерами", – сообщила Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности Facebook. Администрации страниц и владельцы аккаунтов публиковали местные политические новости, а также посты о геополитике.

Помимо этого компания удалила 50 учетных записей в Instagram и один аккаунт в Facebook, созданных в России и ориентированных в основном на США. По данным соцсети, в них нашли ссылки на «Агентство интернет-исследований», которрую в прессе связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. С этих аккаунтов комментировались другие посты, чтобы расширить охват контента, отметили в Facebook. "Люди, стоящие за этой деятельностью, использовали поддельные учетные записи – некоторые из которых были ранее обнаружены и отключены нашими автоматизированными системами как ненадежные и вовлеченные в спам. Эти аккаунты следили, любили и время от времени комментировали посты других, чтобы повысить интерес к своему собственному контенту", – считают в Фейсбук. В соцсеи считают, что эти пользователи вновь могут вмешаться в выборную компанию президента США в 2020 году, как это якобы произошло 4 года назад.



