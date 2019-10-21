Экс-зампред Конституционного суда РФ Морщакова решила покинуть СПЧ после кадровых решений Путина

Экс-зампред Конституционного суда РФ Морщакова решила покинуть Совет по правам человека при президенте РФ после кадровых решений Владимира Путина в отношении этого органа.

Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ, добавив, что это решение связано прежде всего с изменениями в персональном составе совета. "Я бы не назвала это действиями в знак протеста, но совет, в котором я работаю, не сохраняет свою правозащитную суть», — объяснила она изданию.

Ранее Морщакова выступала против отставки с поста председателя совета Михаила Федотова, руководившего СПЧ с 2010 года. Она не поддержала решение сместить его из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе (70 лет). «70 лет — это не препятствие осуществлению его деятельности по существу. Я не знаю, откуда источник, сообщивший это, брал сведения и действительно ли все это обосновано только возрастом. Закон не считает это абсолютным правилом», — говорила она.

Напомним, журналист Валерий Фадеев 21 октября сменил в кресле главы СПЧ Михаила Федотова, указ о назначении Фадеева подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в совет вошел участвовавший в обмене между Россией и Украиной исполнительный директор агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Также президент России Владимир Путин исключил из состава президентского Совета по правам человека занимавшего должность зампредседателя СПЧ Евгения Боброва, адвоката, руководителя международной правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, профессора ВШЭ Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман.

Накануне экс-глава совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что после отставки намерен возродить кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики. На ней он займется авторскими, культурными и информационными правами.



