Борт American Airlines экстренно посадили в Дублине

Airbus A330 компании American Airlines вылетевший 21 октября из Лондона в Филадельфию, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту ирландского Дублина. Причиной стал едкий запах в салоне, сообщает CNN со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

An American Airlines flight from London to Philadelphia landed in Ireland after cleaning chemicals leaked in the aircraft cabin on Monday. https://t.co/SoigmiJbiZ — CNN (@CNN) 21 октября 2019 г.

"Самолет American Airlines, выполнявший рейс 729 по маршруту Лондон (аэропорт Хитроу) – Филадельфия (США), изменил маршрут и совершил посадку в Дублине из-за неприятного запаха, который был вызван чистящей жидкостью, пролитой в кухонном отсеке, – проинформировал он. – Мы проведем полное расследование обстоятельств произошедшего на борту самолета. Медперсонал встречал самолет для того, чтобы эвакуировать членов экипажа или пассажиров, которым могла потребоваться дополнительная помощь".

Самолет и так был задержан в Хитроу примерно на час из-за странного запаха в салоне, но, тем не менее, взлетел. Сразу после этого несколько пассажиров почувствовали недомогание и лайнер вынужденно сел в Ирландии.



