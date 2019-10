Борт American Airlines экстренно посадили в Дублине

Airbus A330 компании American Airlines вылетевший 21 октября из Лондона в Филадельфию, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту ирландского Дублина. Причиной стал едкий запах в салоне, сообщает CNN со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

An American Airlines flight from London to Philadelphia landed in Ireland after cleaning chemicals leaked in the aircraft cabin on Monday. https://t.co/SoigmiJbiZ

— CNN (@CNN) 21 октября 2019 г.