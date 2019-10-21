Парковка «елочкой» - под запретом. ГИБДД Петербурга и впредь будет эвакуировать компактно расположенные машины

В Петербурге безрезультатно завершился судебный процесс автомобилистов против Смольного и ГИБДД за право парковаться «елочкой» в дорожных карманах, специально для этого спроектированных.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 октября, Куйбышевский районный суд рассмотрел административный иск к представительствам Смольного и ГИБДД о признании незаконными действия по организации парковки «елочкой» в местах уширений дорог.

«В удовлетворении требований истца суд отказал», – уточнили в пресс-службе.

Процесс длился с апреля 2019 года. Петербуржец Константин Авдиенко и юрист Валерия Голянова через суд пытались склонить чиновников к разумному использованию карманов, спроектированных для парковки «елочкой». В местных уширениях проезжей части с апреля 2015 года запрещается ставить машины под углом при отсутствии специальной таблички. Власти Петербурга, по мнению истцов, никак не отреагировали на изменени в законодательстве и не стали снабжать специальными табличками места, в которых водители исторически парковались «елочкой». Вместо этого начались повсеместные эвакуации автомобилей. После отказа Константину Авдиенко в исковых требованиях «игра в «елочку» продолжится – либо водители будут парковаться с неудобствами для себя и других участников движения, либо их машины увезут на штраф-стоянку с перспективой выплаты более 5000 рублей.



