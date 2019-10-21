Трое чешских солдат подорвались на гранате.Так они учились их метать

Драмой завершился процесс обучения трёх военнослужащих вооруженных сил Чешской республики. Они подорвались на тренировке по метанию гранаты.

Как сообщает Минобороны республики, это случилочь во время занятий с бойцами на полигоне Бржезина у города Вышков на юго-востоке Чехии 21 октября во второй половине дня.

T?i voj?ci byli dnes po poledni zran?ni p?i v?cviku v hodu gran?tem ve Vojensk?m v?cvikov?m prostoru B?ezina. Jeden z voj?k? byl zran?n t??ce, do Fakultn? nemocnice Brno byl letecky transportov?n ve stabilizovan?m stavu. — Arm?da ?R (@ArmadaTweetuje) 21 октября 2019 г.

"Ранения различной степени тяжести получили три военнослужащих, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, – сообщают представители чешской армии. – С полигона они были доставлены вертолетом в больницу города Брно (юго-восток республики)".

Расследование причин инцидента поручено специализированному подразделению армейской полиции ВС Чехии.



