Число жертв беспорядков в столице Чили выросло

По крайней мере 11 человек устали жертвами массовых беспорядков в Чили , сообщает 21 октября CNN со ссылкой на заявление мэра столицы Сантьяго Карлы Рубилар.

At least 11 people have died in Chile, according to the mayor of capital city Santiago, as protests and violence in the country continued https://t.co/1UGHopMt0r — CNN International (@cnni) 21 октября 2019 г.

Она сообщила о том, что что восемь человек погибли в воскресенье, самый смертоносный день за неделю демонстраций из-за предполагаемого повышения цены билета на общественный транспорт. Многие погибшие стали жертвами мародеров, грабивших и поджигавших супермаркеты.





Беспорядки продолжились несмотря на то, что президент Себастьян Пиньера объявил в субботу, что министры откажутся от планов повышения тарифов на метро. «Мы воюем с мощным врагом, неослабевающим, который не уважает кого-либо или что-либо», – сказал Пиньера журналистам.

Мэр Сантьяго Рубилар также объявила, что с введением чрезвычайного положения школы в столичном регионе пока будут закрыты. "Мы пытаемся вернуть мир людям", – сказала она.

Чилийская авиакомпания LATAM Airlines Group заявила об отмене более 200 рейсов.