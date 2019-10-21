Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+9°C
/ Завтра: +10
$ 63.76р
71.17р
21:47 21.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
21.10.2019 21:07
Печать

Фото: Мигранты из Таджикистана, ставшие причиной массовых облав полиции на гастарбайтеров после массовой драки у Апраксина двора

Стало известно, кто из Таджикистана так разозлил полицию Петербурга, что массовые рейды следуют один за одним. Их называют зачинщиками массовой драки.

В минувшую пятницу, 18 октября, на Сенном рынке и в универсаме «Народный» в Петербурге проверили более восьмисот мигрантов, из которых более полутора сотен привлекли административно. Об этом сообщил 21 октября полицейский главк. В рейде участвовало около 250 полицейских По данным 47news, более двух десятков гастарбайтеров будут депортированы.

По информации 47news, одной из целей этого и предыдущего рейдов стал поиск троих подозреваемых по делу, возбуждённому по хулиганству и причинению тяжкого вреда здоровью во время массовой драки в середине сентября у Апраксина двора. Тогда стреляли, резали и лупили битами. Даже, как выяснилось, обухом топора. По словам очевидцев, участвовали человек пятьдесят. Как говорят, столкновение – лишь очередная серия при дележе сфер влияния между этническими группами.

Известно, что один из основных зачинщиков уже задержан. Теперь, уголовный розыск желает, как минимум, побеседовать ещё с тремя подозреваемыми. Это 27-летний Диловар Додобаев, 35-летний Махмадюсюф Рахмонов и 39-летний Рауфджон Раджабов. Все трое тоже из Таджикистана. По информации полиции, Додобаев успел покинуть Россию. Что, впрочем, не исключает его возвращение под другой фамилией после смены документов на родине. Это распространенная практика.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Как рассказали 47news в полиции, любой кто захочет сообщить о подозреваемых без процессуальных последствий и волокиты, может это сделать по телефонам: «02» и «102» либо «112». О том, какие шансы у полиции действовать через диаспоры читайте в материале 47news.

18 октября сотрудники полиции работали на Сенном рынке и в универсаме «Народный» в Петербурге. В мероприятиях в общей сложности принимало участие около четырёх десятков сотрудников уголовного розыска, в том числе «этнического» и «экономического» отделов полицейского Главка, более 30 представителей Управления по вопросам миграции, два десятка оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков, около десятка сотрудников Центра организации применения административного законодательства МВД, а также сотрудники ФСБ и пять экипажей ГИБДД. Силовую поддержку оказывают около сотни бойцов ОМОНа и два десятка – СОБРа. Всего же работают около 250 сотрудников, в том числе четыре кинолога с собаками.

Напомним также, что 11 октября по этому же делу уже проводились массовые обыски в Центральном, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Приморском районах Петербурга. Как сообщали в главке, «в полицию доставили 43 иностранных гражданина стран ближнего зарубежья для проверки на соблюдение миграционного законодательства». Часть из них собирались принудительно выдворить за пределы России. Кстати, нежелание диаспор сотрудничать с полицией было, как говорят, зафиксировано ещё после массовой драки, произошедшей в мае на улице Салова. После этого миграционная полиция начала масштабные проверки рынков и других мест массового скопления трудовых мигрантов.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      21.10.2019 16:45

      «Петербургская Недвижимость» ускорила процесс покупки квартиры

      Компания улучшила сервис для клиентов: теперь с момента выбора квартиры до ее бронирования проходит не более часа.
      ГК «Ленстройтрест»
      21.10.2019 16:11

      Открыто бронирование квартир в новой очереди квартала «Янила»

      ГК «Ленстройтрест» открыла предварительное бронирование квартир во второй очереди голландского квартала «Янила Драйв» в микрорайоне Янино. В рамках новой очереди на рынок поступит 401 квартира различных планировок и метражей. Минимальная стоимость жилья – от 1,8 млн руб.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      21.10.2019 15:53

      Банк «Санкт-Петербург» вступил в Московскую торгово-промышленную палату

      Банк «Санкт-Петербург» стал членом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). Вступление в МТПП позволит Банку повысить эффективность взаимодействия как с представителями малого и среднего бизнеса, так и с крупными компаниями Московского региона.
      LEGENDA Intelligent Development
      21.10.2019 14:05

      Жизнь в первом LEGENDA Business

      Компания LEGENDA продолжает строительство проекта «Московский, 65».
      ГК «Эталон»
      21.10.2019 12:14

      Сразу пять банков аккредитовали Квартал Che от Группы «Эталон»

      ПАО Сбербанк, ПАО «МТС-Банк», Газпромбанк (Банк ГПБ (АО), ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО АКБ «Абсолют Банк» аккредитовали новый проект бизнес-класса Квартал Che, продажи которого Группа «Эталон» открыла на прошлой неделе. Жилой комплекс реализуется в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      ПСК
      21.10.2019 11:56

      Апарт-комплекс Start: от фундамента к первому этажу

      На строительной площадке апарт-комплекса Start, который ГК «ПСК» возводит на пр-те Энгельса, завершается нулевой цикл.
      Группа ЦДС
      21.10.2019 11:52

      Жители домов ЦДС смогут оплачивать квартплату в мобильном приложении

      Жители домов, обслуживаемых компанией ЦДС «Управление домами», смогут оплачивать коммунальные услуги через бесплатное мобильное приложение КВАДО.РУ. Сервис доступен с 21 октября.
      ПСК
      21.10.2019 11:48

      Апарт-комплекс Like от ГК «ПСК» готов к вводу в эксплуатацию

      Эксперты Госстройнадзора провели большую часть проверок апарт-комплекса Like. Помимо соответствия здания проекту, проверяется работоспособность его систем и подключений к городским сетям.
      21.10.2019 11:47

      «Алмаз – Антей» передал Минобороны России полк ЗРС С-400 «Триумф»

      «Алмаз – Антей» передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      21.10.2019 11:24

      Жилой комплекс «Новое Купчино» аккредитован по программе военной ипотеки

      Первый этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Новое Купчино», который возводится компанией «Строительный трест» во Фрунзенском районе, аккредитован Банком ДОМ.РФ в рамках программы «Военная ипотека» для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы.
      РСТИ (Росстройинвест)
      21.10.2019 10:52

      РСТИ открывает продажи в элитном ЖК «11» на Красной Пресне

      Петербургский строительный холдинг РСТИ сегодня, 21 октября, открывает продажи в элитном жилом комплексе «11» на Звенигородском шоссе в Москве.
      ГК «КВС»
      21.10.2019 10:16

      Открыты продажи в паркинге клубного дома Б57 у парка Победы

      ГК «КВС» открыла продажу машиномест в подземном паркинге клубного дома «Б57» в Московском районе Санкт-Петербурга, у парка Победы. Стоимость на старте продаж составляет от 2,3 млн рублей.