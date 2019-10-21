Фото: Мигранты из Таджикистана, ставшие причиной массовых облав полиции на гастарбайтеров после массовой драки у Апраксина двора

Стало известно, кто из Таджикистана так разозлил полицию Петербурга, что массовые рейды следуют один за одним. Их называют зачинщиками массовой драки.

В минувшую пятницу, 18 октября, на Сенном рынке и в универсаме «Народный» в Петербурге проверили более восьмисот мигрантов, из которых более полутора сотен привлекли административно. Об этом сообщил 21 октября полицейский главк. В рейде участвовало около 250 полицейских По данным 47news, более двух десятков гастарбайтеров будут депортированы.

По информации 47news, одной из целей этого и предыдущего рейдов стал поиск троих подозреваемых по делу, возбуждённому по хулиганству и причинению тяжкого вреда здоровью во время массовой драки в середине сентября у Апраксина двора. Тогда стреляли, резали и лупили битами. Даже, как выяснилось, обухом топора. По словам очевидцев, участвовали человек пятьдесят. Как говорят, столкновение – лишь очередная серия при дележе сфер влияния между этническими группами.

Известно, что один из основных зачинщиков уже задержан. Теперь, уголовный розыск желает, как минимум, побеседовать ещё с тремя подозреваемыми. Это 27-летний Диловар Додобаев, 35-летний Махмадюсюф Рахмонов и 39-летний Рауфджон Раджабов. Все трое тоже из Таджикистана. По информации полиции, Додобаев успел покинуть Россию. Что, впрочем, не исключает его возвращение под другой фамилией после смены документов на родине. Это распространенная практика.





Как рассказали 47news в полиции, любой кто захочет сообщить о подозреваемых без процессуальных последствий и волокиты, может это сделать по телефонам: «02» и «102» либо «112». О том, какие шансы у полиции действовать через диаспоры читайте в материале 47news.

18 октября сотрудники полиции работали на Сенном рынке и в универсаме «Народный» в Петербурге. В мероприятиях в общей сложности принимало участие около четырёх десятков сотрудников уголовного розыска, в том числе «этнического» и «экономического» отделов полицейского Главка, более 30 представителей Управления по вопросам миграции, два десятка оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков, около десятка сотрудников Центра организации применения административного законодательства МВД, а также сотрудники ФСБ и пять экипажей ГИБДД. Силовую поддержку оказывают около сотни бойцов ОМОНа и два десятка – СОБРа. Всего же работают около 250 сотрудников, в том числе четыре кинолога с собаками.

Напомним также, что 11 октября по этому же делу уже проводились массовые обыски в Центральном, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Приморском районах Петербурга. Как сообщали в главке, «в полицию доставили 43 иностранных гражданина стран ближнего зарубежья для проверки на соблюдение миграционного законодательства». Часть из них собирались принудительно выдворить за пределы России. Кстати, нежелание диаспор сотрудничать с полицией было, как говорят, зафиксировано ещё после массовой драки, произошедшей в мае на улице Салова. После этого миграционная полиция начала масштабные проверки рынков и других мест массового скопления трудовых мигрантов.