Путин поговорил с Макроном и назвал условия для саммита «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки» в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, в ходе обсуждения ситуации на Украине была подчёркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения кризиса.

«От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в «нормандском формате» и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населённых пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», – говорится в сообщении.

Владимир Путин обратил внимание на необходимость тщательно подготовить очередной саммит «четвёрки», что, по его словам, позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений.





Работу над подотовкой продолжат помощники лидеров и министерства иностранных дел.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва не наблюдает продвижения по подготовке саммита. По его словам, после подписания «формулы Штайнмайера» 10 октября из Киева начали поступать «противоречивые сигналы».