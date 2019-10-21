Петербуржцам, выезжающим за город, о плохой погоде и правильной скорости сообщат сами дороги

Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) на региональных трассах под Петербургом переходит на зимний режим работы. Информационные табло теперь будут предупреждать водителей о том, что зима близко.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета, с наступлением первых заморозков на табло будут выводиться данные мобильных метеостанций об осадках и похолоданиях, а также информация о заторах и работе спецтехники. Исходя из видимости и состояния дорожного покрытия водителям посоветуют оптимальный скоростной режим.

Табло переменной информации являются частью АСУДД, заказчиком разработки и внедрения которой выступает ГКУ «Ленавтодор». Они установлены в рамках пилотного проекта на Выборгском шоссе в границах Сертолово (трасса Парголово – Огоньки), Дороге жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), дороге Санкт-Петербург – Кировск в границах Отрадного, на дорогах Красное Село – Гатчина – Павловск, Стрельна – Кипень – Гатчина и Марьино – Ропша.



