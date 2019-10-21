Автопилот Tesla «увидел» медведицу с медвежатами в кромешной тьме и остановил машину

После целого ряда новостей о ДТП с животными в Петербурге и Ленинградской области рассказываем о том, как в похожей ситуации никто не пострадал. Житель американского штата Монтана Эндрю Уиттл опубликовал видео с камер своей Tesla Model 3, на котором заснята медведица с двумя медвежатами. Автопилот Tesla «увидел» животных задолго до того, как они появились в свете фар, и остановил машину на достаточном расстоянии.

Кадр из видео в YouTube

В данном случае неясно, почему именно автопилот замедлил ход. То ли он решил, что впереди замедление трафика (даже если этот трафик состоит из трех медведей), то ли обнаружил препятствие и активировал экстренное торможение, пишет Electrek. Ясно одно: автопилот Tesla совершенствуется и уже вполне надежно обнаруживает животных на дороге даже в полной темноте (ранее «Фонтанка» показывала, как «Тесла» объезжает кролика).





Как говорится в описании видео, Уиттл на Model 3 двигался со скоростью около 80 км/ч и, согласно инструкции, не отвлекался от дороги. Но животных заметил не он, а автопилот. В то время как медвежата быстро убежали с дороги, медведица вернулась на середину проезжей части. Уиттл сдал назад, продемонстрировав мирные намерения.

В последней версии программного обеспечения Tesla есть новая функция предупреждения столкновений, которая автоматически останавливает автомобиль в случае угрозы фронтального удара. По мнению Elekrtek, сработала именно она. Функция отключается, если водитель делает движения рулем или нажимает на педаль акселератора. В данном случае водитель сам включил задний ход.