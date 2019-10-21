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Общество
21.10.2019 20:26
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«Это не только акт великодушия». Россия спишет долги еще одной африканской республике

Россия спишет Эфиопии задолженность в размере 163,6 миллиона долларов по схеме «долг в обмен на развитие». Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 октября.

Накануне саммита «Россия-Африка» Владимир Путин напомнил, что Москва уже списала африканским странам около 20 миллиардов долларов долгов, которые накопились за советский период.

«Это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма, ведь многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам. Поэтому мы сочли оптимальным для всех вариантом начать сотрудничество с чистого листа», – сказал российский лидер в интервью ТАСС.

«Долг в обмен на развитие» означает, что списание долгов проводится в обмен на преференции. Например, разрешение на работу российских компаний, разработку месторождений или доступ к стратегическим областям экономики в приоритетном порядке. По такой схеме уже исполняются соглашения с Мозамбиком, Мадагаскаром и Танзанией.

Первый саммит «Россия — Африка» пройдет в Сочи 23-24 октября. Приглашены главы всех 54 государств континента. Участие подтвердили 40 политиков.


Справка:

Россия регулярно списывает советские долги зарубежным странам. Сумма списаний превысила 140 миллиардов долларов. Собственную последнюю задолженность по обязательствам СССР Москва погасила в августе 2017 года, переведя Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.

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