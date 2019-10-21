Намертво вставшую КАД заблокировал вертолет. Водителя фургона вырезают из кабины

Внутреннее кольцо КАД в Петербурге парализовало серьезной аварией. Водитель фургона не заметил припаркованную без аварийных знаков фуру, теперь его жизнь зависит от спасателей и примчавших на вертолете медиков.

О беспросветном движении по кольцевой в районе съезда на Софийскую улицу вечером 21 октября сообщают читатели «Фонтанки».

«Авария на КАД от Софийской в сторону Пулковскому шоссе. На место ДТП прилетел вертолет. Собралась пробка», – пишут они.





Причиной аварии и затора стал дальнобойщик, оставивший свою фуру в крайнем правом ряду кольца, перед самым съездом на Софийскую. Водитель фургона, судя по опубликованной в группе «ДТП и ЧП» фотографии, на полном ходу въехал в заднюю часть грузовика. Судя по всему, он поставлен на прикол уже давно.

«Проезжал там сегодня. Фура стояла перед съездом без аварийных сигналов. Я подумал – ох, не к добру. Как в воду смотрел. Жаль что так вышло», – пишет пользователь Евгений.

Кабина фургона оказалась полностью смята. Очевидцы в комментариях группы сообщают, что водитель жив, его вырезают спасатели.

На внутреннем кольце КАД приземлился вертолет. Движение полностью перекрыто.

В пресс-службе УГИБДД Петербурга и области пока не обладают информацией об аварии.