Дефолт турецкого турагентства продлит петербуржцам отдых в Грузии. Не получившие денег авиакомпании отказываются перевозить пассажиров

Отдыхающие в Грузии петербуржцы столкнулись с проблемой с возвращения на родину. Туристы покупали билеты через агентство Aerobilet, а 21 октября компания «Белавиа» разослала пассажирам сообщение о том, что не может осуществить перевозку, поскольку не получило оплаты за бронирование рейса «Батуми-Минск-Санкт-Петербург».

Aerobilet – турецкое билетное агентство, которое аффилировано с группой компаний IATI. Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила о дефолте IATI и отключении ее от систем бронирования из-за задержек платежей. В сообщении говорится о трех юрлицах – IATI TURIZM TICARET, GAMA IATI TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI и IDMS Turizm Ticaret. Их совокупный долг перед ассоциацией IATA достиг 48 млн долларов.

AEROBILET TURIZM TICARET среди них нет. Но, вероятно, компания также испытала проблемы в связи с дефолтом материнского холдинга. Телефоны службы поддержки Aerobilet, указанные на российском сайте, не отвечают. «Фонтанка» направила запрос в компанию.

В базе СПАРК не зарегистрировано российских юрлиц, владельцами которых числились бы AEROBILET TURIZM TICARET, IATI TURIZM TICARET, GAMA IATI TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI или IDMS Turizm Ticaret. В базе турагентств ассоциации Турпомощь AEROBILET также не значится. В Российском союзе туриндустрии не знают об агентстве Aerobilet и затруднились оценить количество россиян, которые могли пострадать от дефолта турецкой компании.





Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр, который получил от «Белавиа» сообщение о невозможности выполнить рейс, находящиеся в Батуми россияне рассчитывают получить комментарий перевозчика завтра. Но уже известно, что аналогичные сообщения получили петербуржцы, которые бронировали через Aerobilet вылеты из Петербурга в Грузию на предстоящие даты.

IATI принадлежит турецкому бизнесмену Левенту Айдыну, бывшему партнеру TEZ Tour. Компания была основана в 2011 году и сейчас контролирует крупнейшую долю на рынке продажи авиабилетов в Турции. Кроме того, она реализует услуги некоторых принимающих туроператоров в Анталии. Международная ассоциация IATA дала компании срок на погашение долга до 12 ноября — за три рабочих дня до завершения действий банковских гарантий IATI. В случае, если агентство не выполнит требования, IATA получит право на инкассацию средств.