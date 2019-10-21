ХК "Локомотив" спустя месяц назвал имя нового главного тренера

Канадский специалист Майк Пелион возглавил ярославский хоккейный клуб "Локомотив", сообщает команда в Твиттере.

ХК «Локомотив» сообщает: новый старший тренер основного состава – Майк Пелино. Специалист, который входит в штаб «Локомотива» в качестве тренера с начала текущего сезона, приступает к новым обязанностям, начиная с домашнего матча «Локомотива» против челябинского «Трактора». pic.twitter.com/SvAet8Ocyo — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 21. Oktober 2019

"ХК "Локомотив" сообщает: новый старший тренер основного состава – канадец Майк Пелино. Специалист, который входит в штаб "Локомотива" в качестве тренера с начала текущего сезона, приступает к новым обязанностям, начиная с домашнего матча "Локомотива" против челябинского "Трактора" 21 октября 2019 года", – говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".





24 сентября "Локомотив" объявил об уходе старшего тренера, канадца Крейга Мактавиша.

За время работы в КХЛ команды, в которых работал Пелино, дважды выигрывали Кубок Гагарина («Металлург» — в 2014-м и 2016-м) и дважды играли в финале («Металлург» в 2017-м и «Авангард» в 2019-м).