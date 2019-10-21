Фигурант дела о поджоге офиса "Единой России" в Москве покинул РФ

Обвиняемый в поджоге офиса "Единой России" в столичном Ховрино 31 января 2018 года левый активист Алексей Кобаидзе покинул территорию Российской Федерации. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Максима Пашкова.

"Я должен был сегодня вместе с моим подзащитным Алексеем Кобаидзе отправиться на следственные действия, но перед их началом мне позвонил следователь и сказал, что он покинул Россию", – сказал Пашков, уточнив, что его подзащитный был под подпиской о невыезде.

Другой фигурант дела – аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов – находится в СИЗО, а Елена Горбань – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Кобаидзе обвиняют по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК) в связи с событиями в ночь на 31 января 2018 года, когда неизвестные разбили окно в офисе «Единой России» в Ховрино и кинули внутрь дымовую шашку.



