Зарядные станции для электромобилей могут стать новой золотой жилой для бизнеса

По мере того, как на дорогах появляется все больше электрических автомобилей, бизнес, связанный с инфраструктурой для электротранспорта, становится все более привлекательным. Прежде всего это касается сетей общедоступных зарядный станций.

Tesla была первой компанией, которая не только стала выпускать электромобили, но и создала собственную глобальную сеть зарядных станций, но теперь аналогичные сети появляются повсеместно, пишет Insideevs. Даже McDonalds теперь монтирует зарядные станции около своих ресторанов.

Более того, некоторые сети бензиновых заправок тоже решили идти в ногу со временем и параллельно с традиционной торговлей нефтепродуктами предлагают услуги по зарядке электромобилей. Однако бензозаправки плохо предназначены для такого рода деятельности, поскольку зарядка электромобилей существенно дольше, чем заправка традиционным горючим.

К тому же, расположение бензиновых заправок диктуется, помимо прочего, экологическими нормами, в то время как для электрических зарядных станций таких норм нет, поскольку от них нет вреда окружающей среде. Они могут располагаться прямо на тротуаре или на стене дома, на стоянках супермаркетов, гостиниц или ресторанов.





Владельцы таких мест уже поняли, что наличие зарядной станции становится дополнительным фактором привлечения новых покупателей и клиентов. Поэтому они охотно предоставляют места под них бесплатно, а в некоторых случаях даже готовы заплатить компании, которая не только смонтирует «розетки» для электромобилей, но и будет эксплуатировать их. В результате такого «симбиоза» появляются компании, которые предлагают владельцам электромобилей заряжаться бесплатно.

Сейчас соотношение между бензиновыми АЗС и зарядными станциями для электромобилей даже в США, где такая инфраструктура достаточно развита, все еще составляет десять к одному. Оно пока достаточно соответствует хоть и стремительно растущему, но все же небольшому количеству электрического транспорта на дорогах.

Но ситуация меняется буквально на глазах, и предоставление услуг зарядки электромобилей может стать новой золотой жилой для бизнеса любых размеров – от крупных энергетических компаний до малых частных ресторанов и кафе.