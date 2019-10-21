Британцы придумали новую единицу экономичности автомобиля. Электрокары оказались втрое выгоднее остальных машин

Согласно результатам исследований, проведенных в Великобритании, электромобиль проезжает в среднем в три раз большее расстояние в расчете на каждый потраченный фунт, чем аналогичные автомобили с бензиновый, дизельным или даже гибридным двигателями.

Британцы предложили неожиданную методику расчета экономичности автомобиля, которая реально позволяет ставить на одну доску бензиновые, гибридные и электрические машины, рассказывает Motoring Reseаrch. Новая единица измерения экономичности называется «мили за фунт» (Miles Per Pound или MPP) и рассчитывается как расстояние, которое может пройти автомобиль, если его заправить на 1 фунт электричеством, бензином или дизтопливом.

В результате применения новой «единицы измерения» выяснилось, что электромобили в среднем в три раза экономичнее, чем не только дизельные или бензиновые, но даже гибридные машины. Самыми «экономичными» электрокарами оказались корейский KIA e-Niro и французский Renault Zoe. Их пробег «на одном фунте» составил более 50 километров (по 33 мили).

В то же время наиболее экономичный среди гибридов Toyota Yaris (который по габаритам меньше KIA e-Niro) «на одном фунте» проезжает всего 16 километров, а гибридная Corolla – около 15-ти. Honda Civic 1.6 i-DTEC на те же деньги сможет покрыть 17 километров, столько же проедет и Ford Focus 1.5 EcoBlue.

Интересно, что новая «единица измерения» позволяет сравнивать и электрические автомобили между собой. Так, за уже названными «лидерами экономичности» электрокаров вплотную следует Tesla Model 3 со стандартной батареей – ее пробег «на фунте» составит на два километра меньше. Замыкают пятерку Volkswagen e-Golf и BMW i3, которые проедут всего по 48 километров.



