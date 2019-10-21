В авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-глава Минсельхоза Украины

В авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый. То, что именно он управлял рухнувшим вертолётом, подтвердили его бывшие коллеги.

"Трагически погиб Тарас Кутовый", – написал бывший вице-премьер-министр соцполитики Украины Павел Розенко в Facebook. Также в Facebook об этом написал бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов. "Погиб Тарас Кутовый. Не верится. В отчаянии. Всем близким и родным сочувствие. Земля пухом", – написал Жданов.

Напомним, о том, что на окраине села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области Украины около 16:00 21 октября произошло падение вертолета "Робинсон-44", сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область. Спасатели уже ликвидировали пожар, возникший при падении вертолёта. Причины авиакатастрофы установит следствие.



