Новогодний привет от Минфина. Ведомство предложило повысить на 7 процентов цены на крепкий алкоголь

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену водки на 15 рублей – до 230 рублей за 0,5 литра, или на 7 процентов, следует из проекта приказа Минфина, который опубликован на regulation.gov.ru 21 октября.

«Проектом приказа предусмотрено увеличение минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия с 1 января 2020 года», – говорится в пояснительной записке.

Согласно приложениям к проекту приказа, предлагается установить минимальную розничную цену на водку в размере 230 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на коньяк – 433 рубля за 0,5 литра, на бренди – 315 рублей.

Отмечается, что увеличение минимальных цен связано с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (с 523 до 544 рублей за 1 литр безводного этилового спирта), а также с уровнем инфляции.



