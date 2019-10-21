ГИБДД подводит итоги выходных. На пути водителей вставали препятствия, пешеходы, встречка, трамвай и мотоцикл

За минувшие выходные, 19 и 20 октября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 792 ДТП. Аварии унесли четыре жизни, все – в области.

В Петербурге за субботу и воскресенье полиция зафиксировала 634 дорожные аварии, сообщает 21 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО. В 25 случаях пострадали люди. Всего травмы получили 49 человек, в том числе пятеро детей.

Одной из самых серьезных аварий стало столкновение маршрутки и трамвая на перекрёстке Петергофского шоссе и улицы Десантников вечером 20 октября. В результате госпитализировали 15 пассажиров маршрутки, семеро из которых этим утром все еще оставались в больнице.

Еще одна маршрутка попала в ДТП на проспекте Энгельса утром 19 октября. Водитель каршерингового Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в маршрутку. Пассажиров в микроавтобусе не было, водитель отделался ушибами. В легковушке пострадали пятеро.





Тем же вечером на Энгельса под колеса легковушки попали две девушки. ДТП произошло вне пешеходного перехода. Девушек в тяжелом состоянии увезли в 3-ю городскую больницу.

На Выборгской набережной ночью 20 октября 32-летний мужчина на автомобиле Ford Focus влетел в стену дома. Как стало известно «Фонтанке», водительский стаж у автомобилиста – 2 года. Двигаясь от улицы Александра Матросова к Кантемировской улице, мужчина неверно выбрал скорость и не справился с управлением. В результате водитель получил тяжелые травмы.

Около 15:58 того же дня в Парголово произошло мото-ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, у дома 45, корпус 1, по Заречной улице 51-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai столкнулась с попутным мотоциклом Honda. В результате 37-летний мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

А вечером воскресенья на проспекте Науки пьяный мужчина на Skoda Rapid врезался в стоявший на светофоре Volvo S60. В результате оба водителя и пассажир «Вольво» получили травмы средней тяжести, а ребенок, тоже находившийся в S60, – тяжелые. «Редкостное и агрессивное хамло», – охарактеризовал водителя «Шкоды» «Дорожный инспектор».

В Ленинградской области за выходные произошло 158 аварий, в том числе 15 – с пострадавшими. Травмы получили 14 взрослых и трое детей. Четверо взрослых погибли.

Несколько серьезных ДТП произошло в Гатчинском районе. Около шести вечера 19 октября на 72-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» неустановленный мужчина лет тридцати на автомобиле ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с FIAT Ducato под управлением 60-летнего мужчины.

В результате водитель «Лады» погиб на месте до приезда скорой помощи.

А вечером 20 октября на 4-м километре дороги Ивановка – Замостье – Пижма, у дома 4А в поселке Новый Свет, 46-летний водитель Suzuki Grand Vitara сбил пешехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. В результате ДТП пешехода в тяжелом состоянии доставили в гатчинскую больницу и поместили в реанимацию. Личность пострадавшего устанавливается.

В Лодейнопольском районе утром 20 октября в ДТП погиб пассажир, а водитель сбежал. Авария произошла на дороге Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь. Водитель автомобиля ВАЗ-2121 («Нива»), принадлежащего жителю Тверской области, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Как стало известно «Фонтанке», в результате аварии погиб 55-летний житель Тихвинского района, который ехал в «Ниве» в качестве пассажира. Водитель с места ДТП скрылся. Позднее полиция задержала двух 42-летних мужчин, которые были в машине в момент ДТП: жителя Тихвинского района и жителя Тихвина. В отношении последнего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Мужчину задержали, автомобиль отправили на спецстоянку.

В Тосненском районе тоже погибла пассажирка автомобиля. ДТП произошло на открывшемся в сентябре участке платной трассы М-11. Ранним утром 20 октября водитель «Лады» врезался в отбойник.

А в субботу, в районе 18:20, ДТП с погибшим случилось на трассе «Кола» в Кировском районе области. По предварительной информации ГИБДД, на 58-м километре федеральной автодороги 57-летний мужчина на Volkswagen Polo по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате водитель «Фольксвагена» скончался на месте.