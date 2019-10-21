В ноябре петербургские мосты будут разводить реже

Навигационный сезон в Санкт-Петербурге завершается в последний день осени. После 30 ноября мосты через Неву разводить перестанут, за редким исключением. Ещё раньше, с 15 ноября, не будут разводить Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский мосты. Об этом «Фонтанке» сообщили 21 октября в пресс-службе ГУП «Мостотрест».

Навигационный период для разводки мостов по Неве, в том числе по Большой и Малой Неве, установлен постановлением городского правительства с 2006 года, он начинается 10 апреля и заканчивается 30 ноября. Навигация по малым рекам и рукавам Невы длится с 20 апреля по 15 ноября. Этот год не исключение.

К концу навигационного периода мосты через Неву разводят обычно не каждую ночь, а только когда есть заявки «Волгобалта» на проводку судов. За пределами навигационного периода мосты могут разводить в редких случаях, например также для пропуска единичных судов. Весной, до начала сезона, пролёты поднимают в рамках технологических испытаний.

В прошлые годы разводки мостов, расположенных на рукавах Невы, проходили с 20 апреля по 15 ноября. Всего их, как писала «Фонтанка», было 2252, под мостами прошло 3161 судно. Рекордсмен по количеству разводок среди мостов – Дворцовый (420 разводок), а месяц – август (334 разводки).



