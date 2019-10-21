Скидки в полиции: ГУ МВД по Москве вдвое снизило сумму ущерба по искам к оппозиционерам

В главке Москвы пересчитали, во сколько им обошлась переработка сотрудников на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа, и снизили сумму требований к оппозиционерам. Как сообщает 21 октября «Дождь» со ссылкой на самих участников процесса в Симоновском районном суде Москвы,теперь это не 18 мн рублей, а почти вдвое меньше — 9,6 млн.

Как писала «Фонтанка», исков два. По первому ответчиками заявлены Алексей Навальный, Владимир Милов, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Александр Соловьев и координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов. Второй — также к Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову.

Представители полиции через суд требуют «возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий». За компенсациями также обратились «Мосгортранс», «Московский метрополитен» и ГБУ «Автомобильные дороги».



