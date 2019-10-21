А был ли перевозчик? За рулем маршрутки, прыгнувшей под трамвай, виртуально сидели три организации

«Третий парк» ищет пострадавших в воскресном ДТП с трамваем на Десантников и ответственности с себя не снимает. Однако сама перевернувшаяся маршрутка — слуга трех господ.

фото: читатель "Фонтанки" Владислав

Вечером 20 октября водитель маршрутки № 235 недооценил скорость набиравшего ход 60-го трамвая и ломанулся прямо под него. Дальше — столкновение, падение набок, 15 госпитализированных и заверения перевозчика, что все они получат компенсации. Из трех компаний, через руки которых микроавтобус вышел на рейс, только у «Третьего парка» и есть для этого страховка.

По данным «Фонтанки», злополучный ГАЗ 2016 года выпуска зарегистрирован на Дениса Жукова 1985 года рождения. Он же значится в полисе ОСАГО, действие которого по стечению обстоятельств истекло как раз в день аварии. На нем еще порядка 10 аналогичных микроавтобусов, что неудивительно: соответствующее ИП было организовано 2 года назад, занимается оно арендой и лизингом автомобильного транспорта и оборудования. Среди дополнительных видов деятельности — торговля машинами и регулярные перевозки пассажиров. Почти все микроавтобусы Жукова числятся в реестре транспортных средств, на которые в апреле ОАО «Третий парк» заключило договор страхования ответственности с САО «ВСК», всего там полторы тысячи транспортных средств.

Дозвониться до самого Жукова «Фонтанке» не удалось, трубку он не взял. Однако и без того видно, что «Третий парк» арендовал ГАЗ-A64R42 не напрямую у ИП, а у ООО «Кондор», которое принадлежит Гии Еристави. Арендовал вместе с экипажем: маршрутное задание по договору на К-235 было выдано в конце августа со сроком действия до конца года, на линию направили 12 автобусов. Курсировать они должны с 07:00 до 22:45; раз в пятнадцать минут в часы пик, раз в полчаса — на выходных. Экипаж — это уроженец Киргизии Сапарбек Темирбаев. Водительское удостоверение у него действительно до 2027 года, чего не скажешь о временной регистрации, которая истекла в мае.

Вопрос о том, кого считать конечным перевозчиком на маршруте, вроде бы не стоит: в реестре «Организатора перевозок» 235-й закреплен за «Третьим парком», вся билетная продукция его. Печать предприятия есть на путевом листе, который Темирбаев получил с утра в воскресенье: предрейсовый контроль технического состояния микроавтобуса выполнялся подразделением самого «Третьего парка», здоровьем водителя интересовался, по договору с перевозчиком, «Городской медико-социальный центр». Вот только путевой лист выполнен на бланке ООО «Кондор».





Договор между «Третьим парком» и комтрансом действует с 2016 года, истекает в 2020-м. Компания обязуется «осуществлять перевозку пассажиров и багажа по установленному маршруту и с соблюдением нормативных правовых актов». В документе не говорится о том, чьими силами должны выполняться рейсы, нет табу на субподряд или аренду. В Сети можно найти судебные решения, в которых указывается, что «запрет на заключение договоров субподряда на осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам Федеральным законом № 220-ФЗ не установлен».

В то же время есть февральское постановление правительства N 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». Там, среди прочего, содержится следующее требование: «для осуществления коммерческих перевозок использовать автобусы лицензиата, сведения о которых указаны в договорах обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика… заключенных лицензиатом со страховщиком». Лицензии на перевозку есть и у «Третьего парка», и у «Кондора», договор страхования — только у «Третьего парка». И в этом случае принципиально: можно ли считать «автобусами лицензиата» те, которые он просто арендовал на стороне, пусть и с водителем.

С водителем, кстати, тоже не все ясно. Допускать к управлению автобусами лицензиат может лишь шоферов, состоящих с ним в трудовых отношениях в соответствии с Трудовым кодексом. «Кондор» в данном случае так и поступил, и если бы он считался перевозчиком, то и вопросов бы не было. Но маршрут официально обслуживает «Третий парк».

Юридические узелки развязывать теперь будет Ространснадзор, который ведет проверку. «Третий парк», насколько можно судить, готов к последствиям и сейчас больше озабочен поиском пострадавших, из которых еще не все обратились к компании за компенсацией. Звонить остальным предлагается на горячую линию предприятия: +7 (963) 312-39-80.

Нельзя не заметить, что происшествие, в результате которого несколько человек серьезно пострадали, пришлось на самый пик споров относительно будущего общественного транспорта в Петербурге. Собственно, перевозчик потому и привлекает субподрядчиков, что в преддверии глобальной реформы перестал закупать микроавтобусы такого вида.

Реформа предполагает отмену 270 коммерческих маршрутов и установление вместо них социальных. Доводы транспортного блока сводятся к тому, что это поможет навести порядок в отрасли, посадить всех перевозчиков на аналогичные договоры, а также обеспечит население нормальным подвижным составом. Финансовый блок не готов пока вписывать миллиарды на реализацию этого проекта в бюджет и не уверен, успеют ли перевозчики закупить необходимое количество автобусов. Буквально на следующий день после аварии отмену маршруток и перелицовывание сети с журналистами обсудил вице-губернатор Эдуард Батанов — с его видением ситуации можно ознакомиться в материале «Фонтанки».





Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»