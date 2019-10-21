Под Полтавой разбился вертолет, пилот погиб

В Полтавской области Украины произошло падение вертолета "Робинсон-44", вследствие чего погиб 1 человек. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), там уточняется, что воздушный транспорт рухнул на окраине села Тарасенково Оржицкого района.

"21 октября в 16 часов в ГосЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно – самодельного). По прибытии было установлено, что произошло падение вертолета "Робинсон-44", вследствие чего погиб 1 человек. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область", – говорится в сообщении.

Спасатели уже ликвидировали пожар, возникший при падении вертолёта. Причины авиакатастрофы установит следствие.



