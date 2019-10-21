Время Тутберидзе. Щербакова, Трусова и Косторная уделывают фигурное катание

Взрослые фигуристки завидуют и психуют, но ничего не могут сделать

Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова//Александр Демьянчук//ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС

Этого боялись и предвкушали одновременно: ученицы московского тренера Этери Тутберидзе, 15-летние девочки, на старте сезона выиграли все соревнования, в которых участвовали. Петербурженки Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Станислава Константинова — чужие на этом празднике четверных прыжков. Как и их зарубежные соперницы.

Российская фигуристка Анна Щербакова в минувшее воскресенье триумфально выиграла первый этап Гран-при Skate America с результатом 227,76 балла. Отрыв от второго места, которое заняла хозяйка соревнований Брэди Теннелл, – 11,62 балла, от третьей Елизаветы Туктамышевой — 21,79. При этом Щербакова после короткой программы была лишь четвертой, исполненные ею в произвольной программе два чистых четверных лутца, чего не делал еще никто в истории женского одиночного фигурного катания, позволили обойти всех. И это только начало. Впереди выступления еще двух учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Алены Косторной.

Первые официальные международные старты сезона-2019/20 прошли еще в середине сентября. На турнире категории «B» Lombardia Trophy в Италии дебютировала Щербакова. Ей противостояли ученицы петербургского тренера Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. В итоге Щербакова выиграла (218,20), первой в истории взрослого женского фигурного исполнив в произвольной программе четверной лутц.





Туктамышева стала второй (214,38) с двумя тройными акселями — фирменным элементом и ее главным оружием. Самодурова финишировала лишь шестой (125,83).



Александра Трусова начала на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии. Так же, как и Щербакова, она с ходу победила (238,69), установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ. Петербурженка Станислава Константинова (162,25) довольствовалась лишь седьмым местом.

«Молодые и очень худые девушки будут представлять женское фигурное катание с этих дней и навсегда. Но дело тут не только в возрасте. Главное — размеры тела. У худых девушек инертность по длинной оси тела намного меньше, чем у остальных. Так что у них скорость вращения во время прыжков куда больше», — объяснял Мишин триумф учениц Тутберидзе.

«У меня получились три четверных, я очень рада. На международном уровне наконец-то. Весь прошлый год не получалось, так что я очень рада. Правда, расстроена, что опять не получился лутц-ритбергер так, как я хотела. Буду работать, и надеюсь, что у меня все получится», — скромно комментировала свою историческую победу 15-летняя Трусова.

В какой-то степени знаковым стал турнир Japan Open в японской Сайтаме — это командные соревнования, в которых соревнуются сборные Европы, Японии и Северной Америки. Однако это были первые старты, в которых олимпийская чемпионка Алина Загитова сошлась в очном противостоянии с одной из своих преемниц, а именно с Трусовой. 15-летняя фигуристка вчистую обыграла Загитову.

«Трусова определила своей программой и прыжками развитие фигурного катания на ближайшие сто лет, чем мы можем гордиться, никто в мире до такой планки не дотягивается», — прокомментировала триумф юной фигуристки заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я считаю, что женское фигурное катание не должно быть атлетическим. Трусова, мне кажется, зациклена именно на прыжках. Насколько я знаю по тренировкам, ее не остановить. Прыгает, прыгает, прыгает… Если она хочет, кто ее остановит?!» — заявила 28-летняя фигуристка из Петербурга Алена Леонова.

Дебют Алены Косторной состоялся на Finlandia Trophy. И вновь суперюниорке Тутберидзе не было равных — Алена выиграла с результатом 234,84 балла. Причем в произвольной программе 16-летняя фигуристка исполнила два тройных акселя, получив 157,59 балла — это всего на 0,91 балла меньше лучшего результата олимпийской чемпионки Алины Загитовой и на 6,19 — мирового рекорда Александры Трусовой. Здесь Косторной опять противостояла Туктамышева. Ученица Мишина также исполнила два тройных акселя в произвольной программе, но стала лишь второй (212,53).

После соревнований болельщики заметили несколько странных эпизодов, произошедших между двумя российскими фигуристками. В одном из моментов Косторная подошла к Туктамышевой, та, словно не замечая соперницу, отвернулась от нее, а потом стала снимать чехлы с коньков и оттолкнула Косторную спиной. По крайней мере, так это все выглядело со стороны.

Но все это была лишь разминка. Настоящий сезон начинается с Гран-при — первого серьезного турнира. Стартовый этап под названием Skate America прошел в минувшие выходные в Лас-Вегасе. От России было три фигуристки — Щербакова, Туктамышева и Константинова. Щербакова опять вынесла всех, заняв первое место (227,76). Бороться с ней было нереально: в произвольной россиянка прыгнула два четверных лутца, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Щербакова стала первой фигуристкой, исполнившей без ошибок два четверных лутца на международных соревнованиях. Кроме того, каскад из четверного лутца и тройного тулупа судьи оценили в 18,66 балла, что сделало его самым дорогим элементом в истории женского катания. Также Анна поразила всех трюком с платьем, которое меняет цвет прямо по ходу программы.

Второй стала Брэди Теннелл из США (216,14), Туктамышева — третья (205,97), а Константинова — лишь 11-я (143,39). Станислава допустила ряд грубых ошибок: прыгнула двойной лутц вместо тройного и упала с него, оставшись без каскада, также упала с сольного тройного лутца.

«Лиза (Туктамышева. — Прим. ред.) сейчас уникальная фигуристка для России и мира, она является путеводной звездой для тех спортсменок, кому больше, чем 15 лет, и у кого вес больше 40 килограммов. Она оставляет им какую-то надежду на то, что они могут существовать в фигурном катании. В этом отношении она является ключевой фигурой, которая говорит им: "Девочки, не трусьте, и в 20 с лишним лет можно находиться в топе фигурного катания"», – сказал Мишин после турнира в Америке.

Перед стартом сезона по Щербаковой, Трусовой и Косторной был вопрос: справятся ли вчерашние юниорки с психологическим давлением в своем первом взрослом сезоне? Как показывает жизнь — проблем у девочек пока нет. И если им уже сейчас проигрывает даже олимпийская чемпионка Алина Загитова, то дальше бороться предстоит только друг с другом. А Мишину и Туктамышевой остается только посочувствовать.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»