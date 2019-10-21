Два мусоровоза сошлись влобовую на подъезде к полигону под Челябинском. Есть жертвы

Два человека погибли и один попал в больницу в результате ДТП с грузовиками под Челябинском.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на областное УГИБДД, встречные мусоровозы столкнулись 21 октября около 10:40 на 1-м километре дороги «Подъезд к полигону ТБО "Полетаевский"». По предварительной версии, мужчина 1995 года рождения на МАЗе на правом закруглении дороги превысил безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ под управлением водителя 1987 года рождения.

На месте скончались 32-летний водитель КамАЗа и 52-летний пассажир МАЗа. Предполагаемый виновник происшествия – 24-летний молодой человек, не справившийся с управлением, – попал в больницу.

По предварительным данным издания, один из мусоровозов принадлежит подрядной организации «Эковывоз».



