«Глупость от начала до конца». Минобороны РФ ответило на новости про сбой при пуске ракет "Калибр"

Министерство обороны России опровергло информацию СМИ о том, что крылатые ракеты «Калибр» якобы были пущены не с первого раза на учениях «Гром-2019».

«Опубликованная РБК информация о якобы взлете «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», – цитирует 21 октября заявление ведомства РИА «Новости».

Военные заверили, что запуск ракет, напротив, прошел «штатно» и «успешно». Доказательством могут служить сюжеты, продемонстрированные «российской и международной аудитории на центральных телеканалах».

«Ракетный корабль «Татарстан»… никогда не имел на вооружении и не оснащается крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Поэтому в принципе не мог их запускать», – подчеркивается в заявлении ведомства.





Минобороны отметило, что журналисты не провели «элементарный фактчекинг» и стали «жертвой обмана со стороны дилетантов». Учения «Гром-2019» в ведомстве признали «успешными».

Напомним, что ранее РБК сообщило, что ракеты «Калибр» якобы не смогли запустить с первой попытки.

Учения «Гром» — одни из крупнейших в России. В 2019 году в них участвовали 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов, 15 кораблей, 5 подводных лодок и 310 единиц техники.