Происшествия
Достал из себя пулю кустарным способом. Видео объясняет, почему петербургских Бонни и Клайда было не остановить
Ураганом вооруженных налетов прошлись по Петербургу авторы нашумевшей кражи в 11 млн рублей из Райффайзенбанка и романтической перестрелки под Всеволожском. После долгой разлуки они снова вместе.
кадр из видео
Петербургским Бонни и Клайду – 34-летней Розе Аглемзяновой и 39-летнему Ильдару Гиниятуллину – предъявили серию нападений на ювелирные салоны. В их группу, по версии следствия, входили еще три человека. Дерзкая пятерка распалась после неудачного разбоя в феврале 2013 года. Видеозапись наглядно демонстрирует, на что были готовы подручные влюбленной пары.
По данным «Фонтанки», после исчезновения из Казани в августе 2009 года в итоге хитроумного хищения денег в банке Аглемзянова перебралась в Петербург, некоторое время жила во Всеволожске. Использовала паспорт на имя Ольги Самвеловны Чекалиной 1981 года рождения. Такой человек существует в реальности – это жительница города Дзержинск Нижегородской области. В октябре 2009-го настоящая Чекалина обратилась в милицию с заявлением о пропаже паспорта. Документ аннулировали, но Аглемзяновой это не мешало использовать его при регистрации по местам жительства и получении водительских прав. В базе петербургской УГИБДД есть штраф на имя Чекалиной.
Под этими же данными Роза Аглемзянова устроила дочку, которую забрала с собой из Казани, во всеволожскую школу и членствовала в родительском комитете.
С Аглемзяновой в Петербург приехал ее возлюбленный – Ильдар Гиниятуллин.
«Фонтанка» предполагала, что похищенных одиннадцати миллионов паре хватило на пять лет, после чего и был организован налет на почтальонов в поселке Щеглово. Тогда Гиниятуллин получил несколько ранений, приказал напарнице уезжать, а сам отстрелял всю обойму и при задержании сказал почтальонам: «А вы молодцы, не растерялись». Несмотря на очевидные доказательства причастности Аглемзяновой, Гиниятуллин не выдал ее и в октябре 2015 года получил 13 лет колонии строгого режима.
Но до недавнего времени в Петербурге оставалась нераскрытой серия из восьми нападений на ювелирные магазины «585», «Ювелирторг», «Фианит» в 2011–2013 годах. Их штурмовали лица в масках, витрины разбивали гирями или кувалдой, принимали бой с охранниками, выносили золото-бриллианты килограммами. Во всех налетах обязательно участвовала женщина – либо деятельно, либо наблюдала за обстановкой.
Летом 2019 года Ильдар Гиниятуллин был этапирован в Петербург из Казани. Он дал показания по всем «ювелирным» эпизодам, назвав имена троих предполагаемых сообщников. Роза Аглемзянова в их число не входит.
Знаковым для группы стал налет 27 февраля 2013 года. В середине дня четверо вооруженных преступников с обрезом ружья и пистолетами ворвались в ювелирный магазин «Фианит» на Индустриальном проспекте, 10. Они приказали персоналу лечь на пол и принялись кувалдой разбивать витрины.
В дальнем углу магазина притаился охранник предприятия «Комкон-Петербург». Он встретил налетчиков огнем из служебного пистолета. На пол упали двое. Один человек поднялся самостоятельно. Второму потребовалась помощь. Его не бросили. Подхватили под руки и вывели из магазина. Преступники уехали на автомобиле ВАЗ-2107 с областными номерами.
Шесть с половиной лет нападение на «Фианит» оставалось нераскрытым, а судьба раненых налетчиков – неизвестной. Сотрудники «разбойного» отдела УУР ГУ МВД Петербурга и области выяснили, что с ними стало. Все живы.
Целыми и невредимыми «Фианит», по мнению следствия, покинули Гиниятуллин и житель Всеволожска Александр Парамонов. Сейчас ему 31 год.
По данным следствия, тем самым участником, который получил самые серьезные ранения, был Кирилл Паныло. Одна пуля попала ему в голову и прошла навылет. Вторая пробила живот и застряла в тазобедренном суставе. Там до сих пор и находится. Паныло 32 года, он индивидуальный предприниматель, занимается перевозками. Участвовал в деятельности военно-патриотического клуба во Всеволожске. Проверяется на причастность еще к двум разбойным нападениям в эпоху Аглемзяновой – Гиниятуллина.
Уроженец Челябинской области Андрей Барташевич, по версии следствия, тоже был ранен в перестрелке с охранником «Фианита». Пуля застряла в его пояснице. После неудачного налета Барташевич к врачам не обращался, проблему со здоровьем решил радикально, в духе героя Жана Рено из фильма «Леон», – извлек из себя пулю. До задержания Барташевич тоже жил во Всеволожске, и ему тоже 32 года.
Парамонов, Паныло и Барташевич были арестованы 26 сентября 2019 года в Куйбышевском районном суде. Вероятно, после их поимки дни Розы Аглемзяновой и были сочтены. Если возлюбленный не дает показания на нее, это не значит, что обет молчания должны соблюдать бывшие ее союзники.
Аглемзянову задержали утром 17 октября 2019 года в общежитии Великого Новгорода, где она скрывалась после ареста Парамонова, Паныло и Барташевича. На следующий день ее арестовали. В обозримом будущем – новые свидания Гиниятуллина и Аглемзяновой. По меньшей мере, на очных ставках.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»