Достал из себя пулю кустарным способом. Видео объясняет, почему петербургских Бонни и Клайда было не остановить

Ураганом вооруженных налетов прошлись по Петербургу авторы нашумевшей кражи в 11 млн рублей из Райффайзенбанка и романтической перестрелки под Всеволожском. После долгой разлуки они снова вместе.

кадр из видео

Петербургским Бонни и Клайду – 34-летней Розе Аглемзяновой и 39-летнему Ильдару Гиниятуллину – предъявили серию нападений на ювелирные салоны. В их группу, по версии следствия, входили еще три человека. Дерзкая пятерка распалась после неудачного разбоя в феврале 2013 года. Видеозапись наглядно демонстрирует, на что были готовы подручные влюбленной пары.

По данным «Фонтанки», после исчезновения из Казани в августе 2009 года в итоге хитроумного хищения денег в банке Аглемзянова перебралась в Петербург, некоторое время жила во Всеволожске. Использовала паспорт на имя Ольги Самвеловны Чекалиной 1981 года рождения. Такой человек существует в реальности – это жительница города Дзержинск Нижегородской области. В октябре 2009-го настоящая Чекалина обратилась в милицию с заявлением о пропаже паспорта. Документ аннулировали, но Аглемзяновой это не мешало использовать его при регистрации по местам жительства и получении водительских прав. В базе петербургской УГИБДД есть штраф на имя Чекалиной.

Под этими же данными Роза Аглемзянова устроила дочку, которую забрала с собой из Казани, во всеволожскую школу и членствовала в родительском комитете.

С Аглемзяновой в Петербург приехал ее возлюбленный – Ильдар Гиниятуллин.





«Фонтанка» предполагала, что похищенных одиннадцати миллионов паре хватило на пять лет, после чего и был организован налет на почтальонов в поселке Щеглово. Тогда Гиниятуллин получил несколько ранений, приказал напарнице уезжать, а сам отстрелял всю обойму и при задержании сказал почтальонам: «А вы молодцы, не растерялись». Несмотря на очевидные доказательства причастности Аглемзяновой, Гиниятуллин не выдал ее и в октябре 2015 года получил 13 лет колонии строгого режима.

Но до недавнего времени в Петербурге оставалась нераскрытой серия из восьми нападений на ювелирные магазины «585», «Ювелирторг», «Фианит» в 2011–2013 годах. Их штурмовали лица в масках, витрины разбивали гирями или кувалдой, принимали бой с охранниками, выносили золото-бриллианты килограммами. Во всех налетах обязательно участвовала женщина – либо деятельно, либо наблюдала за обстановкой.

Летом 2019 года Ильдар Гиниятуллин был этапирован в Петербург из Казани. Он дал показания по всем «ювелирным» эпизодам, назвав имена троих предполагаемых сообщников. Роза Аглемзянова в их число не входит.

Знаковым для группы стал налет 27 февраля 2013 года. В середине дня четверо вооруженных преступников с обрезом ружья и пистолетами ворвались в ювелирный магазин «Фианит» на Индустриальном проспекте, 10. Они приказали персоналу лечь на пол и принялись кувалдой разбивать витрины.

В дальнем углу магазина притаился охранник предприятия «Комкон-Петербург». Он встретил налетчиков огнем из служебного пистолета. На пол упали двое. Один человек поднялся самостоятельно. Второму потребовалась помощь. Его не бросили. Подхватили под руки и вывели из магазина. Преступники уехали на автомобиле ВАЗ-2107 с областными номерами.

Шесть с половиной лет нападение на «Фианит» оставалось нераскрытым, а судьба раненых налетчиков – неизвестной. Сотрудники «разбойного» отдела УУР ГУ МВД Петербурга и области выяснили, что с ними стало. Все живы.

Целыми и невредимыми «Фианит», по мнению следствия, покинули Гиниятуллин и житель Всеволожска Александр Парамонов. Сейчас ему 31 год.

По данным следствия, тем самым участником, который получил самые серьезные ранения, был Кирилл Паныло. Одна пуля попала ему в голову и прошла навылет. Вторая пробила живот и застряла в тазобедренном суставе. Там до сих пор и находится. Паныло 32 года, он индивидуальный предприниматель, занимается перевозками. Участвовал в деятельности военно-патриотического клуба во Всеволожске. Проверяется на причастность еще к двум разбойным нападениям в эпоху Аглемзяновой – Гиниятуллина.

Уроженец Челябинской области Андрей Барташевич, по версии следствия, тоже был ранен в перестрелке с охранником «Фианита». Пуля застряла в его пояснице. После неудачного налета Барташевич к врачам не обращался, проблему со здоровьем решил радикально, в духе героя Жана Рено из фильма «Леон», – извлек из себя пулю. До задержания Барташевич тоже жил во Всеволожске, и ему тоже 32 года.

Парамонов, Паныло и Барташевич были арестованы 26 сентября 2019 года в Куйбышевском районном суде. Вероятно, после их поимки дни Розы Аглемзяновой и были сочтены. Если возлюбленный не дает показания на нее, это не значит, что обет молчания должны соблюдать бывшие ее союзники.

кассир Роза Аглемзянова, которая последние несколько лет представлялась Ольгой Чекалиной

Аглемзянову задержали утром 17 октября 2019 года в общежитии Великого Новгорода, где она скрывалась после ареста Парамонова, Паныло и Барташевича. На следующий день ее арестовали. В обозримом будущем – новые свидания Гиниятуллина и Аглемзяновой. По меньшей мере, на очных ставках.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»