Китай впервые «сделал» США по количеству богатейших людей

Китай впервые в истории обогнал США по количеству людей, вошедших в 10% самых богатых в мире. Об этом говорят опубликованные данные исследования Global Wealth Report, подготовленного банком Credit Suisse.

Банк насчитал 100 млн китайцев среди богатейших людей планеты. Американцев – на 1 млн меньше.

«Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.





Однако есть то, в чём Китай пока не догнал Соединённые Штаты. Это количество долларовых миллиардеров. В Поднебесной таких 4,4 млн человек, на родине демократии – 18,6 млн. Общее число долларовых миллионеров увеличилось за год на 1,1 млн и достигло почти 47 млн человек. В их руках средства и активы на сумму свыше $158 трлн. Состояние 55 920 человек превышает $100 млн, а 4830 человек – $500 млн и более.

По данным Credit Suisse, за прошедший год мировой уровень благосостояния увеличился на 2,6% до $360 трлн, при этом данный показатель в расчете на одного взрослого человека достиг уровня в $70 850, что на 1,2% выше уровня середины 2018 г. Самый большой прирост дохода при перерасчете на взрослого человека показала Швейцария. Наибольший вклад в рост мирового благосостояния внесли США, Китай и страны ЕС.