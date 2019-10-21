Васильевскому прорисуют маршруты. Смольный тестирует новые схемы навигации, на которые выделил 2 млн рублей по программе «Твой бюджет»

Смольный начал тестировать новые навигационные карты пешеходных маршрутов и транспортной доступности, созданные в рамках проекта «Твой бюджет». Как сообщила 21 октября пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), сегодня стартовал социологический опрос среди жителей Северной столицы. Спрашивать мнение петербуржцев по поводу разработанных карт будут у выхода из вестибюля станции метро «Василеостровская», а также на сайте КГА.

Подготовка Концепции единой системы городской навигации была осуществлена совместно с Санкт-Петербургским Союзом дизайнеров в рамках проекта «Твой бюджет».

Идею создания навигационных карт в рамках программы «Твой бюджет»выдвинула петербурженка Татьяна Муковникова. На эти цели из бюджета было выделено 2 млн рублей.

На карте отображены архитектурные доминанты, важные культурные и социальные объекты, а также маршруты общественного транспорта, актуальные для места размещения карты.



