Петербуржцы поставят камеры на башкирские дороги за 222 млн рублей

Петербургское ООО «Гранд» осуществит поставку комплексов фото- и видеофиксации нарушений в Башкирию за 222 с лишним миллиона рублей, сообщает 21 октября «РБК Уфа».

Стоимость контракта Центра организации дорожного движения республики на поставку 30 комплексов составляет 108,48 миллиона рублей, что на 0,5% ниже начальной цены. Результаты предыдущего аукциона в сентябре оспаривала антимонопольная служба республики, были проведены повторные торги, и в них снова победил «Гранд».

Он же, напоминает агентство, получит контракт Центра на 32 комплекса автоматической фиксации стоимостью 114,39 миллиона рублей.

ООО «Гранд», как пишет РБК, зарегистрировано в 2014 году в Санкт-Петербурге, учредитель – Юрий Харин. Выручка компании за 2018 год составила 490,9 миллиона рублей, что на 6% ниже показателя 2017 года, чистая прибыль увеличилась на 0,5 миллиона – до 12,8 миллиона рублей.



