12 цитат вице-губернатора Батанова о транспортной реформе. Про пересадки, исчезающие маршрутки и новые тарифы
- Что произойдет
- Чем заменят маршрутки
- Другие требования к технике
- О сокращении количества маршрутов и увеличении количества пересадок
- Тарифное меню
- Цена вопроса
- За что платили, за что будут платить
- Госзакупки и проблема с закупкой техники
- Удовлетворенность тем, как проходит реформа
- Возможные суды с Ленинградской областью из-за сокращения межрегиональных маршрутов
- Необходимость организовать 590 новых остановок
- Об увеличении интервалов из-за сокращения подвижного состава
1 Что произойдет
С 15 июля 2020 года количество маршрутов сократится практически вдвое, до 362. Город откажется от 278 направлений, из которых 271 — это автобусы с буквой «К». «Этого требует 220-й Федеральный закон».
«Наша задача — избежать ситуации, когда дикие дивизии [перевозчиков] бегают, опережая друг друга в борьбе за пассажира. У нас задача — прогнозируемая, качественная услуга всем категориям граждан Санкт-Петербурга и гостям, будь то маломобильные группы, будь то социальные категории, все должны иметь доступ, и перевозчики обязаны оказать услугу любым категориям граждан».
2 Чем заменят маршрутки
Смольный разыграет обновленную версию маршрутной сети на аукционах. Процедуры пройдут «в ноябре». По результатам аукционов победители должны будут к 15 июля 2020 года иметь в своем распоряжении более 2,3 тысячи новой техники, из которой около 650 — среднего класса. Все остальное — автобусы большой и особо большой вместимости. «Безусловное требование — новый подвижной состав. К использованию с 15 июля 2020 года допускаются транспортные средства, приобретенные не позднее 1 января 2018 года. Автобусы большой вместимости и особо большой вместимости – 100%-ной низкопольности. Средней вместимости — 35%-ной низкопольности, потому что в среднем классе 100% низкопольность скорее экзотика»
3 Другие требования к технике
1) «Главное: все перевозки будут осуществляться по единому тарифу. Льготники смогут не смотреть, какой автобус идет — с буковкой «к» или без неё. Они смогут сесть в любой автобус и получат качественную услугу по единому тарифу».
2) «Валидаторы, которые принимают не только электронные проездные, но и банковские карты. К сожалению, Федеральный закон обязывает нас принимать и наличную оплату. Мы переходим на бескондукторную систему оплаты».
3) «Мы должны иметь систему контроля местонахождения автобуса, то есть систему трекинга». Для отдельно взятого пассажира это означает возможность через мобильное приложение точно знать, где двигается нужный автобус и когда он прибудет.
4) «Контроль за водителем, чтобы он не работал по 12 или 16 часов».
5) «Система подсчета пассажиров должна быть в каждом автобусе. Современные системы позволяют очень точно определить количество людей. В том числе, позволят точнее проанализировать пассажиропотоки».
6) Кондиционеры.
4 О сокращении количества маршрутов и увеличении количества пересадок
«Если сегодня человек доезжал из точки А до точки Б без пересадок, то [в обновленной сети] есть небольшой процент маршрутов, где будет вынужден в следующем году делать пересадку. Мы предусматриваем единую разовую оплату. То есть мы платим один раз, но доезжаем до нужной точки с пересадкой. Пересадка, которая возникает в результате дробления маршрутной сети, — бесплатная. Это тоже будет реализовано».
5 Тарифное меню
«Наша задача — экономически увести пассажиров к безналичной форме оплаты. Разовый тариф всегда выше. Хочу напомнить: по единой карте петербуржца в метро вы можете проехать за 30 рублей. По карте «Мир» – за 35. В разовом проезде останется 5—7%. Пользуйтесь безналичными средствами. Для нас это сбор данных, которые позволяют оптимизировать маршрутную сеть. Мы будем иметь лучшее понимание [ситуации] с точки зрения пассажиропотока. Пользуйтесь единой картой петербуржца — там будет лучшее тарифное меню».
6 Цена вопроса
«Начиная с 15 июля 2020 года у нас потребность чуть более 11 млрд рублей в расходах, связанных с перевозкой пассажиров по новой схеме. Мы планируем собирать доходов в диапазоне 4,7—5 млрд рублей. Это доход бюджета. За целый 2021 год — 11,3 млрд рублей (оплаты работы перевозчиков) превращаются в 26 млрд рублей. Это расходы бюджета в 2021 году. Они частично будут перекрываться доходами». На вопрос о том, учитывают ли доходы от реформы возможное повышение цены за проезд на 5 рублей, вице-губернатор Батанов не дал прямого ответа, но обратил внимание на диапазон возможных доходов.
7 За что платили, за что будут платить
Сейчас власти доплачивают коммерческим перевозчикам за льготников. В 2019 году субсидия составила 3,5 млрд рублей. За первые 6 месяцев 2020 года эта цифра составит 1,9 млрд рублей.
С 15 июля 2020 года перевозчики будут получать деньги за 1 км транспортной работы. «Если он не выдерживает расписание — то штрафуется. Не выдерживает время выхода на рейс, он штрафуется. Наличие пассажира — не вина и не заслуга перевозчика».
8 Госзакупки и проблема с закупкой техники
«Сейчас представлено 2 варианта лотов: в одном из вариантов лоты на 40—60 автобусов. Если я не ошибаюсь, то наименьший перевозчик [имеет в распоряжении] 37 автобусов. Это компромиссный вариант: не слишком мелкие и не слишком крупные, которые давали бы преимущество крупным игрокам. Мы даем шанс всем. Чтобы все успели для себя решить. Закупка состоится в ноябре. Насколько я знаю, часть уже заказала технику. ГУП «Пассажиравтотранс» не будет участвовать в этих аукционах. Новый подвижной состав он заказывает в рамках планового обновления, а также для матчей чемпионата Европы-2020».
9 Удовлетворенность тем, как проходит реформа
«Конечно, если бы мы имели большие данные о перемещении пассажиров… Но мы их пока не имеем, и не имеет никто в стране. Мы эти данные будем обрабатывать в течение ближайших 4 лет, и уже там будет новая качественная маршрутная сеть. На сегодняшний момент, я считаю, реформа подготовленна качественно, как и все её элементы».
10 Возможные суды с Ленинградской областью из-за сокращения межрегиональных маршрутов
«Разногласия есть, но они значительно меньше, чем это может показаться из материалов СМИ. У нас примерно 8 маршрутов, по которым имеются какие-то разногласия. Давайте по-честному: маршрут из Всеволожска до Финляндского вокзала — это маршрут Ленобласти или маршрут города? Вот такие вещи у нас в обсуждении. На рабочем уровне контакты у нас конструктивные. 8 маршрутов, которые остались, скажем так, без четких компенсационных мероприятий, без четких замен другими маршрутами. Они обсуждаются, компромисс, я думаю, мы найдем».
11 Необходимость организовать 590 новых остановок
«Да, есть необходимость в увеличении остановочных пунктов. Трагедии я не вижу, часть из них уже делается. На перекрестках, как сейчас, никто людей высаживать не будет. Только на остановочных пунктах. Как минимум будет "флаг" [табличка остановки]».
12 Об увеличении интервалов из-за сокращения подвижного состава
«Этого не произойдет. Маршрутки не уменьшают интервал движения общественного транспорта, а наоборот, увеличивают, толкаясь на остановках и мешая движению больших автобусов».
Записал Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»