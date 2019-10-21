12 цитат вице-губернатора Батанова о транспортной реформе. Про пересадки, исчезающие маршрутки и новые тарифы

3 Другие требования к технике

1) «Главное: все перевозки будут осуществляться по единому тарифу. Льготники смогут не смотреть, какой автобус идет — с буковкой «к» или без неё. Они смогут сесть в любой автобус и получат качественную услугу по единому тарифу».

2) «Валидаторы, которые принимают не только электронные проездные, но и банковские карты. К сожалению, Федеральный закон обязывает нас принимать и наличную оплату. Мы переходим на бескондукторную систему оплаты».

3) «Мы должны иметь систему контроля местонахождения автобуса, то есть систему трекинга». Для отдельно взятого пассажира это означает возможность через мобильное приложение точно знать, где двигается нужный автобус и когда он прибудет.

4) «Контроль за водителем, чтобы он не работал по 12 или 16 часов».

5) «Система подсчета пассажиров должна быть в каждом автобусе. Современные системы позволяют очень точно определить количество людей. В том числе, позволят точнее проанализировать пассажиропотоки».

6) Кондиционеры.