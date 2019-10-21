Экс-ведущий программы «Время» стал главой президентского Совета по правам человека

Журналист Валерий Фадеев с 21 октября сменит в кресле главы СПЧ Михаила Федотова.

«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев <...> назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», – об этом 21 октября сообщается на сайте совета.

Указ о назначении Фадеева сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, в совет вошел участвовавший в обмене между Россией и Украиной исполнительный директор агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Также президент России Владимир Путин исключил из состава президентского Совета по правам человека экс-главу СПЧ Михаила Федотова, занимавшего должность зампредседателя СПЧ Евгения Боброва, адвоката, руководителя международной правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, профессора ВШЭ Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман.

Напомним, что 59-летний Валерий Фадеев с 2016 по 2018 год вел программу «Время» на Первом канале, а с 1998 по 2017 год он занимал должность главного редактора журнала «Эксперт». Фадеев был секретарем Общественной палаты России с 2017 года.



