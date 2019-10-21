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«Зенит» для «Звезды». Юным футболистам с ДЦП показали изнанку «Газпром Арены»
Футболисты с ДЦП из команды «Звезда» побывали на экскурсии на «Газпром Арене». Юным спортсменам показали стадион, который не виден обычным болельщикам.
Экскурсия, которая состоялась 21 октября, была проведена в рамках социальной программы «"Зенит" рядом», инициатором которой стал ФК «Зенит». Эта программа даёт возможность различным благотворительным организациям Санкт-Петербурга рассказывать о себе болельщикам во время фан-променадов и проводить совместные акции с клубом. Одним из участников программы является Благотворительный фонд в поддержку паралимпийцев «ТОЧКА ОПОРЫ».
В сентябре фонд познакомил гостей матча «Зенит» – «Рубин» с таким видом спорта, как танцы на колясках. А сегодня юные игроки футбольного клуба «Звезда», в котором тренируются ребята с ДЦП и поражением опорно-двигательного аппарата, смогли побывать в секретных помещениях «Газпром Арены», в раздевалке любимой команды, посидеть на тренерской скамейке, а также получили футболки с автографом капитана «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Очень хорошая экскурсия. Впечатлила клубная раздевалка, vip – ложи для гостей и помещения под трибунами – то, что от обычного болельщика скрыто. Мы зарядились положительными эмоциями и будем лучше тренироваться, чтобы больше побеждать», – поделился впечатлениями Рома Макаров, центральный полузащитник ФК «Звезда».
«Очень значительная экскурсия для ребят, они хотят узнавать, что творится по спортивной части в нашем городе, а футбол – это то, чем они живут. Спасибо, за возможность посетить такое грандиозное спортивное сооружение, узнать, как функционирует этот «организм», это просто фантастика», – сказал Геннадий Борисов, главный тренер ФК «Звезда».
Справка:
Футбольный клуб «Звезда» для спортсменов с инвалидностью существует в Санкт-Петербурге с 2006 года. За это время под руководством старшего тренера Геннадия Герасимова (серебряный призер Паралимпийских игр 1996 года) клуб воспитал не одно поколение футболистов. В 2015 году один из подопечных «Звезды» стал чемпионом мира в составе сборной команды России в возрасте до 19 лет среди лиц с ДЦП. Деятельность клуба была отмечена и в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, о нём, в специальном проекте рассказали телеканалы National Geographic и FOX Sports. В 2019 году команда стала бронзовым призером III Всероссийской спартакиады.