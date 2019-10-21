«Зенит» для «Звезды». Юным футболистам с ДЦП показали изнанку «Газпром Арены»

Футболисты с ДЦП из команды «Звезда» побывали на экскурсии на «Газпром Арене». Юным спортсменам показали стадион, который не виден обычным болельщикам.

Экскурсия, которая состоялась 21 октября, была проведена в рамках социальной программы «"Зенит" рядом», инициатором которой стал ФК «Зенит». Эта программа даёт возможность различным благотворительным организациям Санкт-Петербурга рассказывать о себе болельщикам во время фан-променадов и проводить совместные акции с клубом. Одним из участников программы является Благотворительный фонд в поддержку паралимпийцев «ТОЧКА ОПОРЫ».

В сентябре фонд познакомил гостей матча «Зенит» – «Рубин» с таким видом спорта, как танцы на колясках. А сегодня юные игроки футбольного клуба «Звезда», в котором тренируются ребята с ДЦП и поражением опорно-двигательного аппарата, смогли побывать в секретных помещениях «Газпром Арены», в раздевалке любимой команды, посидеть на тренерской скамейке, а также получили футболки с автографом капитана «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Очень хорошая экскурсия. Впечатлила клубная раздевалка, vip – ложи для гостей и помещения под трибунами – то, что от обычного болельщика скрыто. Мы зарядились положительными эмоциями и будем лучше тренироваться, чтобы больше побеждать», – поделился впечатлениями Рома Макаров, центральный полузащитник ФК «Звезда».

«Очень значительная экскурсия для ребят, они хотят узнавать, что творится по спортивной части в нашем городе, а футбол – это то, чем они живут. Спасибо, за возможность посетить такое грандиозное спортивное сооружение, узнать, как функционирует этот «организм», это просто фантастика», – сказал Геннадий Борисов, главный тренер ФК «Звезда».