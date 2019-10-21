Коллекторы ждут просрочку на полтриллиона: россияне перестали платить по карточкам и автокредитам

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщила, что по итогам 9 месяцев 2019 года объем первичных (ни разу не бывших в работе коллекторов) передач просроченных банковских кредитов российским коллекторским агентствам в рамках агентской схемы составил 453 млрд рублей. За три месяца объем может вырасти еще на 100 млрд.

Как отмечается в сообщении ассоциации от 21 октября, это на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом серьезные изменения претерпела сама структура передаваемых в работу долгов в разрезе кредитных продуктов.

За 9 месяцев 2019 года выросла доля передаваемых в работу кредитных карт (5%) и автокредитов (9,7%), при этом доля потребительских кредитов (включающих в себя pos-кредиты и кредиты наличными) «похудела» на 14, 2%, до 67,6%.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев предположил, что по итогам года банки передадут в работу около 540 – 550 млрд рублей просроченной задолженности против 505 млрд рублей годом ранее. Таким образом, рост составит около 7 – 9%. В абсолютном значение количество переданных долгов достигнет 10 млн кредитов физических лиц.



