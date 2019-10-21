Енотовидная собака, дважды найденная после купания в Неве, вернулась домой

Енотовидная собака, выловленная из Невы в прошлые выходные, полностью пришла в себя. О её судьбе рассказывает 21 октября центр помощи диким животным «Велес» в своём сообществе «ВКонтакте».

«Енотовидка из-под Володарского моста» и ещё один её сородич, которого принесли петербуржцы, вернулись в привычную среду обитания.





«Обследование показало, что они совершенно здоровы и держать их у людей нет никакого смысла, – рассказывают в «Велесе». – Ели очень плотно и совершенно готовы к дальнейшей жизни в лесу».

На речную путешественницу обратили внимание после резонанса в соцсетях и СМИ, когда её нашли, потом потеряли, а затем снова нашли. Как оказалось, реабилитацию она проходила в «Велесе».

Ещё две енотовидные собаки поступили в центр в минувшие выходные, а также одна лисица — все после ДТП. За последние дни комитет по природопользованию Санкт-Петербурга предупреждал о повышенной активности лосей и кабанов.